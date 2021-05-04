Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin’in farklı bölgelerinde 17 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 714 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 753 kişi ise iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 541 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 124 bin 269'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1840'a yükseldi. Bugüne kadar 114 bin 128 kişi iyileşti.

-Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1763 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği Tayland’da, günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 303’e yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 72 bin 788'e çıktı, 42 bin 474 kişi sağlığına kavuştu.

Toplu aşılamaların haziran ayında başlaması planlanan ülkede, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 70’inin aşılanması hedefleniyor.

– Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 451 kişi iyileşti, 130 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1153 vakanın görüldüğü adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1067 kişi sağlığına kavuştu.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 683 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 67 bin 892'ye yükseldi.

Son 24 saatte 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 622’ye çıktı, 984 bin 210 kişi iyileşti.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 252 vakanın görüldüğü ülkede, 60 bin 806 kişi iyileşirken, 415 kişinin de tedavisi sürüyor.

– Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1914 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 765 bin 596'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 705'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 695 bin 32 oldu.

– Kamboçya

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da son 24 saatte 938 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Bugüne dek 16 bin 299 vaka görülen ülkede, 107 kişi hayatını kaybetti.

Kamboçya’nın şimdiye kadar dört milyondan fazla Kovid-19 aşısı aldığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 11 Mart 2021’de görülmüştü.