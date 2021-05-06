Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin’in farklı bölgelerinde 5 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 726 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 776 kişi ise iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12’si yurt dışı kaynaklı 574 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 125 bin 519'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1851'e yükseldi. Bugüne kadar 115 bin 491 kişi iyileşti.

-Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1911 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybettiği Tayland’da, hayatını kaybedenlerin sayısı 336’ya yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 76 bin 811'e çıktı, 46 bin 795 kişi sağlığına kavuştu.

– Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 799'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 468 kişi iyileşti, 88 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1161 vakanın tespit edildiği adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1075 kişi sağlığına kavuştu.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 637 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 80 bin 172'ye yükseldi.

Son 24 saatte 191 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 991’e çıktı, 999 bin 11 kişi iyileşti.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16’sı yurt dışı bağlantılı 18 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 286 vakanın görüldüğü ülkede, 60 bin 844 kişi iyileşti.

– Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1822 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 769 bin 160'ya ulaştı.

Son 24 saatte 41 kişinin virüse bağlı yaşamını yitirdiği ülkede, son 6 haftada en düşük ölüm rakamı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 796'ya yükseldi, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 702 bin 163 oldu.

– Endonezya

Endonezya'da son 24 saatte 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 697 bin 305’e yükseldi.

Son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 46 bin 496’ya ulaştı.

Endonezya'da 1 milyon 552 bin 532 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Yapılan bir ankete göre, 6-17 Mayıs arasında Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen, 19 milyon Endonezyalının Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke içinde seyahat edeceği öngörülüyor.