Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1968 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 418 bin 818’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 43 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 8 bin 123'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 386 bin 486 oldu.

– Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2060 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayı 447 bin 341'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 388'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 160'a yükseldiği ülkede, 12 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 58 bin 64 kişi iyileşti.

– Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 68 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 629'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan kentte son günlerde artan vakalar nedeniyle Singapur ve Hong Kong arasında 22 Kasım'dan itibaren başlaması planlanan karantinasız uçuşlar iki hafta ertelendi.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs kaynaklı yeni can kaybı olmadı.

Yeni vakaların Fransa, Norveç, İsviçre, İngiltere, ABD ve Macaristan'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının 3 bin 913'e çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 761 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 617'ye ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.