Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 987 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 388 bin 137'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 367'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 349 bin 91'e, aktif vaka sayısı ise 31 bin 679'a çıktı.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 118 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 26 bin 925'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 616 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 474'ye çıktı.

Güney Kore'de, 25 Ekim'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin cenaze törenine katılan bir gazetecide Kovid-19 tespit edildi.

Bunun üzerine, KCDC, törene katılan siyasetçiler, üst düzey yetkililer ile iş insanlarının aralarında olduğu en az 1000 katılımcıdan en kısa sürede Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi.

Cenaze törenine katılan Maliye Bakanı Hong Nam-ki, sabah saatlerinde Kovid-19 testi yaptırdı ve kendini evde karantinaya aldı.

– Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1517 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 414 bin 164'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 4'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 331 bin 697 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 36'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 937 kişi iyileşti.

– Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 3 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 349 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 109 kişi ise iyileşti.

– Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 409 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 11 bin 744'e çıktığı Sri Lanka'da, toplamda 5 bin 858 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 23'e yükseldi.

Sri Lanka'da, yeni tip koronavirüs vakalarının artması üzerine, 9 Kasım'da açılması planlanan okulların, 23 Kasım'a kadar ertelendiği bildirildi.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 3 bin 804'e çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 612 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 568'e yükseldiği Tayvan'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.