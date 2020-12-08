Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1400 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 442 bin 785'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 670'e, iyileşenlerin sayısı 408 bin 790'a yükseldi.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 285'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 168 kişi iyileşti.

– Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 202 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 481 bin 945’e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 6 bin 906'ya yükseldi.

– Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 100 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 76'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 696 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

Hong Kong, Kovid-19 vakalarındaki artışını önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle saat 18.00'den sonra restoranlarda yeme-içmenin yasaklanacağını bildirdi.

Masaj ve güzellik salonları ile spor salonlarının da geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 126'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 874 kişi iyileşti.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 718'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 582 kişi sağlığına kavuştu.

– Avustralya

Avustralya, Kovid-19'la mücadelede vatandaşlarının ülkeden çıkma yasağını marta kadar uzattığını açıkladı.

Avustralya yönetimi, virüsle mücadele kapsamında, istisnai durumlar dışında uluslararası yolcu gemilerine getirilen yasağın 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.