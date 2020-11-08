Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 442 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 396 bin 395'e çıktı.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 539’a yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 361 bin 638'e çıktı.



– Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 143 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 27 bin 427’ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 968 kişi iyileşti.



Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 478’e çıktı.



– Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1474 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 420 bin 238'e çıktı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 67’ye yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 336 bin 568 kişi de iyileşti. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



– Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 56’ya yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 968 kişi iyileşti.



– Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.



Vaka sayısının 3 bin 837'ye çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 654 kişi iyileşti.



Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

