Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 9'u yurt dışı kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yurt dışı kaynaklı olmayan vakaların 22'si Heylongciang, 10'u Cilin, 1'i Hıbey eyaletlerinde görüldü.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 564 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 314 kişi ise iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı bağlantılı 305 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 78 bin 508'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1425'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 68 bin 309 kişi sağlığına kavuştu.

– Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 427 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 757 bin 610'a çıktı, 10 milyon 434 bin 983 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 392'ye yükseldi.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1658 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 527 bin 272'yi buldu.

Ülkede son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 807'ye, iyileşenlerin sayısı 487 bin 574'e ulaştı.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 29 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 565 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 228 kişi iyileşti.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 836 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 77 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 19 bin 618'e çıktığı ülkede, virüs saptanan 12 bin 514 kişi sağlığına kavuştu.

– Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 912'ye çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 8 kişi öldü.