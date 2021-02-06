Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8'i yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Yurt dışı kaynaklı olmayan vakaların 3'ü Heylongciang, 1’i Cilin eyaletlerinde görüldü.

Çin'de bugüne kadar 89 bin 681 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 810 kişi iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı bağlantılı 393 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 80 bin 524'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1464'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 70 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.

– Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 713 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 814 bin 304'e çıktı, 10 milyon 510 bin 796 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 918'e yükseldi.

Bakanlık, ülkede 5 milyon 416 bin 849 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

– Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 305 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 537 bin 770 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 190'a çıktı.

Ülkede bugüne dek 482 bin 841 kişi iyileşti.​​​​​

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1941 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 535 bin 521'i buldu.

Ülkede son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı 488 bin 465'e ulaştı.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 26 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 675 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 373 kişi iyileşti.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 490 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs saptanan 16 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

– Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt içi kaynaklı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 924'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.