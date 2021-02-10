Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 89 bin 734 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 129 kişi iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı bağlantılı 444 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 81 bin 930'a çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1486'ya yükseldi. Bugüne dek 72 bin 226 kişi sağlığına kavuştu.

– Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 388 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 539 bin 152'ye ulaştı.

Son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 239'a çıktı.

Ülkede bugüne dek 485 bin 290 kişi iyileşti.​​​​​

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1345 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 541 bin 560'ı buldu.

Son 24 saatte 114 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 401'e, iyileşenlerin sayısı 499 bin 971'e ulaştı.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14’ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 15 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 747 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 506 kişi iyileşti.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 157 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 23 bin 903'e çıktığı ülkede, 18 bin 914 kişi sağlığına kavuştu.

– Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 935'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.