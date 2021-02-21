Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 89 bin 831 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 772 kişi iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25’i yurt dışı bağlantılı 416 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 86 bin 992’ye çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1557’ye yükseldi. Bugüne dek 77 bin 516 kişi sağlığına kavuştu.

– Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 264 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 991 bin 651’e çıktı ve 10 milyon 689 bin 715 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 156 bin 302’ye yükseldi.

Ülkede 16 Ocak’tan bu yana 11 milyon 85 bin 173 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

– Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 20 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 869'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 388 kişi iyileşti.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1888 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 561 bin 159'u buldu.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 88'e, iyileşenlerin sayısı 522 bin 843'ye ulaştı.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 869 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 719 kişi iyileşti.

– Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6'sı yurt dışı irtibatlı 92 Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 25 bin 415'e çıktığı ülkede bugüne kadar 83 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 285 kişi sağlığına kavuştu.