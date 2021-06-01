Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

ANKARA (AA) – Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12’si yurt dışı kaynaklı 23 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 91 bin 122 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 149 kişi iyileşti.

– Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 459 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 140 bin 799'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1963'e çıktı. Bugüne dek virüs bulaşan 131 bin 463 kişi ise iyileşti.

– Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 177 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 235 bin 467'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 21 bin 12'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 161 bin 252 kişi iyileşti.

– Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte toplam 18 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 62 bin 69 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 459 kişi sağlığına kavuştu.

– Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1765 yeni vaka tespit edildi, 41 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 802 bin 305 kişi virüse yakalanırken 12 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede virüse yakalanan 742 bin 151 kişi iyileşti.

– Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 5’i yurt dışı kaynaklı 332 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, daha önce kayıtlara girmeyen 65 vakanın da eklenmesiyle vaka sayısının 8 bin 842'e, salgın kaynaklı ölü sayısının 13 artarak 137'ye çıktığı kaydedildi.​​​​​​​