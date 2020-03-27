Asyaport’tan sahada çalışan personeline 1.000 TL ikramiye

İSTANBUL (AA) – Türkiye'nin en büyük konteyner limanlarından Asyaport'un Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Asyaport ve Medlog bünyesinde Türkiye genelinde sahada çalışan yaklaşık 2 bin personele net 1.000 TL ikramiye vereceklerini söyledi.

Soyuer, limanda ve şirkette koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ve sahada çalışan personele ikramiye verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Limanda gerekli olan tüm tedbirlerin alındığına dikkati çeken Soyuer, "Bizde çalışma zaten bitişik nizam değil. Geminin üstüne personel çıkıyor ve konteynerlerin kilitlerini söküyor. Ondan sonra vinçler otomatik olarak el değmeden geminin üstünden alıyor malı veya geminin üstüne koyuyor. Dolayısıyla bizim gemiyle veya gemicilerle irtibatımız bu düzeyde. Bizim çalışmalarımızın yüzde 99’u da açık havada." diye konuştu.

– "Liman hareketlerinde 2019 yılına göre şu an için hiçbir azalma yok"

Soyuer, limandaki gemi hareketliliğine ilişkin ise "Liman hareketliliğinde 2019 yılına göre şu an için hiçbir azalma yok. Ocak, şubat ve mart için söylüyorum. Nisan'da bir miktar Çin'den yüklemeler azaldığı için düşüş olacak. Ama ihracat iyi gidiyor, ithalat da zaruri maddelerin, ara ham maddelerin gelmesi sebebiyle o da belirli bir seviyede devam ediyor. Liman hareketliliğinde yıl sonu için yüzde 10-15 gibi bir düşüş olur muhtemelen. Ama daha uzarsa ne olacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

– "Çalışanlarımız ilk başta ikramiyeye inanamadı"

Koronavirüs sürecinde sahada çalışanlarına destek amacıyla ikramiye verileceğini belirten Soyuer, şunları kaydetti:

"Biz bir aile olarak çalışıyoruz. Ben işimin başındayım oğlum Medlog’un başında. Burada bir patron işçi ilişkisi yok. Bu insanlar sahada görevlerini hakkıyla yapıyorlar. Biz de düşündük dedik ki onlar o kadar işlerine, şirketlerine bağlılık gösteriyorlarsa bizim de onlara bu türbülanslı günlerde moral yaratacak bir katkımız olsun dedik.

Türkiye’de muhtelif yerlerde sahada çalışan yaklaşık 2 bin personele mart ayı maaşına ek olarak 1000 TL net ikramiye vereceğiz. Çalışanlarımız buna ilk başta inanamadılar. Benim imkanım var ve yaptım. İmkanı olanlara da bir mesajdır aslında bu."