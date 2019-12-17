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At ve eşek eti tartışması!

https://www.youtube.com/watch?v=c5_r9DFkZ7g

SUDAN'DAN GETİRİLECEĞİ İDDİA EDİLEN AT, EŞEK VE KATIR ETİNİN NEREDE KULLANILACAĞI SORUSU GÜNDEMİN SICAK BAŞLIĞI. O İDDİA MECLİS'TE DE TARTIŞILIRKEN, DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA TARIM VE ORMAN BAKANINDAN GELDİ. BAKAN PAKDEMİRLİ "ORTADA YANLIŞ ANLAŞILMA VAR" DEDİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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