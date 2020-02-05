Ata Demirer’den ‘Panik butonu’ videosu

Oyuncu Ata Demirer, bir süredir eğlenceli paylaşımlar yapmadığı sosyal medyadaki sessizliğini bozdu ve eğlenceli bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Sadece başarılı oyunculuğuyla değil aynı zamanda şarkıcı kimliğiyle de beğeni toplayan Ata Demirer, muhabirlerin objektiflerinden uzakta bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Yaz mevsiminin neredeyse tamamını teknesinde mavi tur yaparak geçiren Demirer, kış aylarında da sevenlerinin karşısına verdiği konserler ile çıkıyor.

PANİK BUTONU VİDEOSU

Sevgilisi Alara Bozbey ile Geyikli’de evleneceği yazılıp çizilen Ata Demirer, her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da sevenleri onu mutlu görmek istiyor. Demirer de kendisini gülerken ve güldürürken görmek isteyen sevenlerine Instagram hesabından paylaştığı bir video ile seslendi. Tuvaletteki ‘panik butonunu’ çeken komedyen buna verdiği tepkilerle esprili yönünü ortaya koydu.