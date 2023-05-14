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14 Mayıs 2023
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ATA İttifakı Seçim Sonuçları: 2023 Milletvekili Dağılımı, Oy Oranları

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs 2023 tarihinde YSK’nın onay verdiği saatte seçim sonuçlarına dair veriler açıklanmaya başlarken ATA ittifakına dair veriler de gelmeye başladı. Son veriler, anlık oy oranları, milletvekili dağılımında son durum Sözcü’de!

Seçim Sonuçları 2023

ATA İttifakı’na dair genel bilgiler

ATA İttifakı, Türkiye’de gerçekleştirilecek olan 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulmuş bir seçim ittifakıdır. İttifakın kuruluş tarihi 11 Mart 2023’tür. İttifak, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi’nden oluşmaktadır. İdeolojisi olarak Atatürkçülük, Türk milliyetçiliği, göçmen karşıtlığı ve parlamenterizm gibi unsurları içermektedir. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ise eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sinan Oğan’dır. ATA İttifakı’nın seçim sloganı “O An Geliyor”.

Alaturka Online
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