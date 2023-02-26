Ataberk Dadakdeniz, Beşiktaş-Antalyaspor maçına damga vurdu! Galatasaray detayı…

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig’de 14. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan ve Abdülkadir Bitigen’in yönettiği 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı’na göre devre arasında yapılan transferler maçta forma giyemezken Nuri Şahin’in zorlu maçta görev verdiği kaleci Ataberk Dadakdeniz, 90 dakikaya damga vuran isim oldu.

ANTALYASPOR ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLERLE MAÇA ÇIKTI

Bu zorlu karşılaşmada Antalyaspor’dan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza gibi isimler forma giyemedi. Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamadı. Akdeniz ekibinde Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, kulüplerinden ayrıldığı için sahada olmadı. Internacional’e transfer olan Luiz Adriano da takımda yer alamadı.

HAJI WRIGHT SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

Akdeniz ekibinin golcü ismi Haji Wright, ertelenen karşılaşmada forma giyebilecekken sakatlığı sebebiyle maçta oynayamadı. Akdeniz ekibinde Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemedi. Antalyaspor’da Sam Larsson da cezası sebebiyle maçı kaçıran bir diğer isim oldu.

NURİ ŞAHİN’İN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Ruud Boffin’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken Benfica’dan transfer edilen Portekizli kaleci Helton, TFF Talimatları nedeniyle kritik maçta forma giyemedi. Teknik direktör Nuri Şahin, Alperen Uysal’ın yerine Ataberk Dadakdeniz’e şans verirken 23 yaşındaki kaleci, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

‘VODAFONE PARK PANTERİ’

Beşiktaş hücumcularına geçit vermeyen Ataberk, 5 kurtarışla geceye damga vurdu. 90+4. dakikada sebebiyet verdiği penaltıyı kurtararak 1 puanın mimarı olan genç file bekçisi, sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Başarılı isme, ‘Vodafone Park panteri’ şeklinde yorumlar yapıldı.

17 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

12 yaşında futbola Bursa Güven’de başlayan Ataberk, 2012 yılında Bursaspor altyapısına transfer olmuştu. Alt yaş gruplarındaki performansı sonrası Yeşil Beyazlı ekipte 17 yaşında profesyonel olan İzmir doğumlu oyuncu, A takım formasıyla 28 resmi maça çıktı.

YETİŞTİRME BEDELİ NEDENİYLE KULÜPSÜZ KALDI

Bursaspor’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ancak Yeşil Beyazlılar’a ödenecek yetiştirme bedeli nedeniyle bir süre kulüpsüz kalan Ataberk, Eylül 2021’de Antalyaspor’a transfer oldu.

‘GALATASARAY İSTEDİ, ANTALYASPOR KAPTI’

Dönemin Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Berkay Bahar, Galatasaray’ın da istediği Ataberk’i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını vurgulamış, “Bursaspor, Ataberk’in sözleşmesini uzatacağını söyledi, ancak uzatmadılar. Transfer görüşmelerini başlattığımızda da 1.8 milyon TL yetiştirme bedeli çıktı. Bursaspor ile aramızdaki iyi ilişkilerden dolayı yetiştirme bedeli ödemeden transfer gerçekleştirildi. O süreç içerisinde Galatasaray’la da görüştüğünü biliyoruz, ancak transferi biz bitirdik. Ataberk, Ocak ayına kadar takımla çalışacak, sonra lisansı çıkacak ve maçlarda yer alabilecek” ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER LİG’DEKİ İLK MAÇI

Transfer döneminin açılmasıyla resmen Antalyaspor’un oyuncusu olan başarılı kaleci, büyük umutlarla geldiği Antalyaspor’da istediği forma şansını bulamamıştı. Takımın en önemli isimlerinden olan Boffin’in gerisinde kalan Ataberk, Türkiye Kupası’nda 2 maçta süre alırken Süper Lig’deki ilk maçına 26 Şubat’ta erteleme maçında Beşiktaş’a konuk oldukları karşılaşmada çıktı.

HAZİRAN 2024’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Akdeniz ekibiyle Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Ataberk’in güncel piyasa değeri 200 bin Euro. U17’de 1, U18’de 3, U19’da 13 maça çıkan 23 yaşındaki file bekçisi, 3 kez de A2 Milli Takımı forması giydi.