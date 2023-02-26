Ataberk Dadakdeniz: İlk maçımı Ahmet Eyüp Türkaslan’ın ailesine armağan etmek istiyorum

Süper Lig’deki erteleme mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz, uzatma dakikalarında Cenk Tosun’un da penaltısını kurtardığı karşılaşmaya performansıyla damga vurdu.

Genç kaleci, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken deprem felaketi nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi ve enkaz altında hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ı unutmadı.

Süper Lig’de çıktığı ilk karşılaşmayı merhumun ailesine armağan etmek istediğini belirten Dadakdeniz, “Öncelikle depremden dolayı bizim için, tüm sporcular için zor bir maç oldu. Çok fazla futbol konuşamadığımız dönemde profesyonel olduğumuz için, bu işi yapmamız gerektiği için bugün hepimiz sahaya çıkmak zorunda kaldık. Maçla alakalı da çok fazla şey konuşmak istemiyorum bugünlerde. Sonuçta benim bu depremde vefat eden meslektaşım vardı. Bugün benim Süper Lig’deki ilk maçımdı. İlk maçımı Ahmet Eyüp Türkaslan’ın ailesine armağan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.