Atama bekleyen sağlıkçılar, Ankara'da eylem yaptı. Atama Bekleyen Tüm Sağlıkçılar Birliği kurucusu Furkan Altuk, en son 2020'nin aralık ayında sağlık personeli ataması yapıldığını belirtti ve 750 bin gencin atama beklediğini söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #TTB #Sağlıkçalışanları #sağlıkçılarankarada #doktorlar #emeklilik #isyan #fahrettinkoca #sağlıkbakanlığı #türktabiplerbirliği
Anasayfa Alaturka Online Atama bekleyen sağlıkçılar Ankara’da isyan ettiler!