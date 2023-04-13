Ataman: Erdoğan’ın arabasına mı yoksa Kılıçdaroğlu’nun arabasına mı bineceksiniz?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, üzerinde “Cumhur İttifakı’na oy verirseniz bu aracın fiyatı 760 bin TL, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verirseniz bu aracın fiyatı 420 bin TL” yazılı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk arabanız ÖTV’siz olacak’ açıklamasına destek verdi.

Paylaşımında, “Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de şöyle bir gelenek oluştu, bir malın, herhangi bir ticari emtianın kendi değerinden fazla vergisi var. Otomobile fabrika çıkış fiyatının neredeyse %150’ye kadar vergi bindiriliyor” ifadelerini kullanan Ataman, “İktidar olduğumuzda bu vergileri düşürüp gelişmiş ülkelerdeki gibi seviyelere çekersek, otomatikman piyasa hareketlenecek, millet rahatlayacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Gençlere soruyorum. Scooter’a mı binmek istersiniz yoksa vergi muafiyeti olan otomobile mi? Karar sizin” dediğini belirten Ataman, “Gençlerin tercihi otomobilden yana olmuştur” diye konuştu.