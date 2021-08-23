Atanamayan öğretmenler Ankara’dan seslendi: Son 17 yılın en düşük düşük öğretmen ataması yapıldı

Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara’da basın açıklaması yaptı. 2020 KPSS sonucuna göre yapılan 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirten öğretmen adayları, “Her sene en az 40 bin atama yapıldı. Mağduriyetler bir şekilde düzeltildi. Ama bu yıl, son 17 yılın en düşük düşük öğretmen ataması yapıldı” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ataması yapılmayan bir grup öğretmen, Ankara Ulus Meydanı’nda buluşarak bir basın açıklaması yaptı, “Okuduk, okuduk, okutamadık” sloganı attı. 2020 KPSS sonucuna göre yapılan 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirten öğretmen adayları ek 40 bin atama istedi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ‘ek atama’ çağrısı yaptı. Öğretmen adaylarının anneleri de birer konuşma yaparak çocukları gibi kendilerinin de ek atama beklediklerini söyledi.

“EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ”

Açılan bir pankartta, “İhtiyaç 138 bin, atama 20 bin. Eğitimden tasarruf olmaz”, “2020 KPSS ile öğretmene ek 40 bin atama” yazısı yer aldı. Sosyal medyadan da seslerini yetkililere duyurmaya çalışan öğretmen adayları, “Ulus’ta haykır ek 40 haktır” etiketiyle binlerce paylaşımda bulundu.

Atanamayan öğretmenler, “Her sene en az 40 bin atama yapıldı. Mağduriyetler bir şekilde düzeltildi. Ama bu yıl, son 17 yılın en düşük düşük öğretmen ataması yapıldı” dedi.

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