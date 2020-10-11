Ata’nın büstüne moloz yığdılar

Aydın’da Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tadilatı sırasında, molozlar başka yer yokmuş gibi Atatürk büstünün önüne yığıldı. Skandal İYİ Partili gençlerin, Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümünde anma yapmak istemesi sırasında ortaya çıktı. Nazilli İYİ Parti teşkilatı, “Atatürk’ün Nazilli’yi teşriflerinin yıl dönümünde böyle bir manzara ile karşılaşmak bizleri üzdü” açıklaması yaptı.

BU BİR UTANÇ TABLOSU

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Gezen, “İnşaat esnasında yığılmış. Bu utanç tablosudur. Böyle önemli bir günde bu duruma şahit olmamız bizleri çok üzdü. Bizlere düşen bu görüntünün ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Böyle bir görüntünün olması da hoş karşılanacak bir durum değildir” dedi.