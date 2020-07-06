Ata’nın çiftliğinde yıllar sonra ilk hasat

Kırsal kalkınmayı geliştirmeyi amaçlayan ABB, hem çiftçiyi desteklemek hem de kent ekonomisine katkı sağlamak için hayata geçirdiği tohum ve yem desteği projesinde ürün toplandı.

300 dekarlık alanda ekilen ilk ürünler toplanırken, hayvan yemi olarak kullanılan Macar Fiği tohumu ve yemlik balyalar çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Arazinin yıllar sonra kuruluş amacına uygun olarak kullanılacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Atatürk’ün mirasına sahip çıktıklarını belirtti.