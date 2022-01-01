Ata’nın mirası ayağa kaldırıldı

Atatürk’ün 1936’da yaptırdığı Ankara Çubuk Barajı, AKP döneminde enka-za döndü. ABB Başkanı Yavaş barajı canlandırmak için harekete geçti. Sonucunu da aldı. Baraj 27 yıl sonra tekrar su tuttu. Mansur Yavaş, “Cumhuriyet nesli, Ata’sının mirasına sahip çıkar” dedi…

Deniz AYHAN

Cumhuriyetin ilk eserlerinden Ankara’daki Çubuk 1 Barajı yeniden hayat buldu. Baraj, başkentin su ihtiyacını karşılaması için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün talimatıyla inşa edildi. Açılışını da 3 Kasım 1936’da bizzat Atatürk yaptı. Baraj 1994’te ekonomik ömrünü tamamladığı için devre dışı kaldı. Sonra da Ankara Belediyesi’ne devredildi.

26 YIL TEK ÇİVİ ÇAKILMADI

Çubuk 1 Barajı, AKP‘li belediye döneminde kurudu. Baraj alanındaki Atatürk Evi’ne 26 yıl boyunca tek çivi çakılmadı. Bakımsızlıktan ve vefasızlıktan harabeye dönen Ata mirasının hali SÖZCÜ’nün haberiyle gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o dönem “Barajı ayağa kaldıracağız” sözü verdi. Çubuk 1 Barajı ve içinde bulunan Atatürk Evi, Yavaş döneminde eski günlerine kavuştu.

TARIMDA KULLANILACAK

Bölge mesire yerine dönüştürüldü ve yeşillendirildi. Harap halde olan Atatürk Evi de müze yapıldı. Rekreasyon alanında biriken dip çamurlar temizlendi. Çubuk 1 Barajı, 27 yıl sonra tekrar su tutmaya başladı. Baraj suyu, bölgedeki yeşil alanlar ve tarımsal sulama için kullanılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyet nesli, Ata’sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz” dedi. ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, “Hemşehrilerimizi daha sağlıklı ve kaliteli suyla buluşturacağız” açıklamasını yaptı.