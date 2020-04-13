Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, koronavirüsten hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) – Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Demir'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
İlgezdi, mesajında şunları kaydetti:
"Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."