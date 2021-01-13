Ataşehir’deki konut yangınına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Ataşehir’de bir kadının yangın çıkan evde ağzı, elleri ve ayakları koli bandı ile bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi’nde bulunan bir sitedeki 15 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 14. kattaki yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş’yi dumandan etkilenmiş halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

– Zanlı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kasten yaralama ve yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" konusunda çalışma yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Emre Y. isimli şahıs tarafından ikamette yangın çıkarıldığı, görevlilerimizce olay yerine geçildiğinde, Alev Ş. isimli şahsın ağzı, elleri ve ayaklarının koli bandı ile bağlı olarak dumandan etkilenmiş halde ikamette bulunduğu görülmüş, fiziki olarak herhangi bir yaralanma durumunun ve hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmış, ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir."

Açıklamada, olayla ilgili yapılan detaylı araştırmalarda mağdur şahsın ikamette yalnız yaşadığına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli şahsın mağdur şahsın eski erkek arkadaşı olduğu, tarafların geçimsizlik sebebi ile sık sık tartıştığı ve kavga ettiği, olay günü de mağdur şahsın ikameti olan olay yeri adreste bulundukları, sebepsiz olarak tartıştıkları ve şüphelinin bu tartışma neticesinde olayı gerçekleştirip ikametten ayrıldığı anlaşılmıştır. Emre Y. isimli şüpheli şahıs görevlilerimizce kısa süre içinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir."