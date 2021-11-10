Atatürk 10 Kasım fotoğrafları! En güzel 10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri…
Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım günü anmak, hatırlatmak isteyen vatandaşlar 10 Kasım için Atatürk fotoğrafları arıyor. Ulu Önder’e olan sevgilerini dile getirebilecekleri 10 Kasım WhatsApp durumları, Atatürk resmi, sözleri ve mesajları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
10 Kasım 1938’de hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk’ü 83. ölüm yıldönümünde tüm yurtta yas içerisinde anıyoruz. Bu üzüntülü Atatürk’ü anmak için; Atatürk sözleri, 10 Kasım mesajları ve şiirleri en çok arananlar listesinde yer alıyor. Haberimizin içerisinde de Atatürk resimleri ve fotoğrafları ile 10 Kasım Whatsapp durumu için mesajlar, Atatürk sözleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. İşte 10 Kasım WhatsApp durumları ,Whatsapp profil fotoğrafları, Atatürk durumları ve resimleri…
WHATSAPP DURUMU İÇİN ATATÜRK SÖZLERİ! ATATÜRK RESMİ
“Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.”
“Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.”
“2021 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…”
“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”
“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”
“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”
“80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.”
“Atatürk, Türk Milleti’ nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”
“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”
“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”
“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”
“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”
“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”
“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”
“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”
ATATÜRK SÖZLERİ VE ATATÜRK MESAJLARI
Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar, evet, bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zorâki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Bence diktatörlük, diğerlerini râm edendir. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.
Karal (ord. prof.), Enver Ziya (2003). Fatih Özdemir – Atatürk’ten Düşünceler, 170. sayfa, Ankara: ODTÜ Yayıncılık
Ben istese idim derhâl askerî bir diktatörlük kurardım ve memleketi öyle idâreye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki, milletim için modern bir devlet kurayım.
Karal (ord. prof.), Enver Ziya (2003). Fatih Özdemir – Atatürk’ten Düşünceler, 170. sayfa, Ankara: ODTÜ Yayıncılık
Benim adım ‘çok içer’ diye çıkmıştır. Filhakîka ben, öteden beri içerim. Fakat istediğim zaman bunu keserim; karıştırmam. İçki, sâdece benim keyfim içindir. İçki yüzünden vazîfemi bir an geri bıraktığımı hatırlamıyorum. Daha gençken, manevralara çıkılmadan önce, muhabbete dalarak sabaha yakın zamanlara kadar içsek bile ben, bazen uyumadan saatinde vazîfem başına gider ve görülecek işi bir dakika geri bırakmazdım. İçki ve vazife, iki ayrı şeydir. Birbirine dokunacak yerde vazifeyi elbette keyfe tercih etmeli, içkiyi behemehâl kesmeli.
Karal (ord. prof.), Enver Ziya (2003). Fatih Özdemir – Atatürk’ten Düşünceler, 170. sayfa, Ankara: ODTÜ Yayıncılık
10 KASIM ŞİİRLERİ
ATATÜRK
Türk’ü ölümden
O’dur kurtaran
O’dur yeniden
Türklüğü kuran
Bu memleketi
Cumhuriyeti
Atatürk etti
Bize armağan
Hasan Ali YÜCEL
ONSUZ
Ah işte duyuyorum mesut günler içinden
Sana “Sevimli yüzün asla solmasın” diyen
Bütün adınla dolu sevinç şarkıları…
– Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı!
Ah işte görüyorum seni gördüğüm günü
Altından, alkışlarla geçiyorsun bir tak’ın
O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın.
Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü…
Meğer görecekmişim bir sabah gidişini
İstanbul’un önünden son defa geçişini…
Bizler seninle nasıl, ah nasıl beraberdik
Bizler ki az sıkılsak “O başımızda” derdik
Nasıl yok bileceğiz, O güzel güneş yüzü
Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü…
Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı
Öğret bize yarabbi, ah O’nsuz yaşamayı…
Ziya Osman Saba
BİR RESİMDE ATATÜRK
İzmir’ e girişini Atatürk’ ün
Bir kahve duvarındaki resimde gördüm
Bir ılık güz öğlesinde
Şanlı haki urbası üzerinde
Koymuştu kılıcını içine kınının
Yürüyordu arasına sevgili halkının
Ayağında Anadolu’ dan getirdiği toz
Bir inanç gözlerinde tükenmez
Alabildiğine insan kalabalığı ardı
Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
Işıktı sevinçti türküydü
Görseydiniz o resimde Atatürk’ ü
Sabahattin Kudret Aksal
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT
ATATÜRK’Ü DUYMAK
Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.
Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.
Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.
En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.
Behçet NECATİGİL
SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE
Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.
Yazabiliyorsam gönlümce
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