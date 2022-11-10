Atatürk 10 Kasım fotoğrafları! En güzel 10 Kasım mesajları ve Atatürk resimleri…

Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım günü anmak, hatırlatmak isteyen vatandaşlar 10 Kasım için Atatürk fotoğrafları arıyor. Ulu Önder’e olan sevgilerini dile getirebilecekleri 10 Kasım WhatsApp durumları, Atatürk resmi, sözleri ve mesajları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

10 Kasım 1938’de hayatını kaybeden Mustafa Kemal Atatürk’ü 83. ölüm yıldönümünde tüm yurtta yas içerisinde anıyoruz. Bu üzüntülü Atatürk’ü anmak için; Atatürk sözleri, 10 Kasım mesajları ve şiirleri en çok arananlar listesinde yer alıyor. Haberimizin içerisinde de Atatürk resimleri ve fotoğrafları ile 10 Kasım Whatsapp durumu için mesajlar, Atatürk sözleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. İşte 10 Kasım WhatsApp durumları ,Whatsapp profil fotoğrafları, Atatürk durumları ve resimleri…

WHATSAPP DURUMU İÇİN ATATÜRK SÖZLERİ! ATATÜRK RESMİ

“Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.”

“Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.”

“2021 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…”

“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”

“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”

“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”

“80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.”

“Atatürk, Türk Milleti’ nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”

“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”

“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”

“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”

“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”

“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”

ATATÜRK SÖZLERİ VE ATATÜRK MESAJLARI

Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar, evet, bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zorâki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Bence diktatörlük, diğerlerini râm edendir. Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.

Karal (ord. prof.), Enver Ziya (2003). Fatih Özdemir – Atatürk’ten Düşünceler, 170. sayfa, Ankara: ODTÜ Yayıncılık

Ben istese idim derhâl askerî bir diktatörlük kurardım ve memleketi öyle idâreye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki, milletim için modern bir devlet kurayım.

Karal (ord. prof.), Enver Ziya (2003). Fatih Özdemir – Atatürk’ten Düşünceler, 170. sayfa, Ankara: ODTÜ Yayıncılık

Benim adım ‘çok içer’ diye çıkmıştır. Filhakîka ben, öteden beri içerim. Fakat istediğim zaman bunu keserim; karıştırmam. İçki, sâdece benim keyfim içindir. İçki yüzünden vazîfemi bir an geri bıraktığımı hatırlamıyorum. Daha gençken, manevralara çıkılmadan önce, muhabbete dalarak sabaha yakın zamanlara kadar içsek bile ben, bazen uyumadan saatinde vazîfem başına gider ve görülecek işi bir dakika geri bırakmazdım. İçki ve vazife, iki ayrı şeydir. Birbirine dokunacak yerde vazifeyi elbette keyfe tercih etmeli, içkiyi behemehâl kesmeli.

Karal (ord. prof.), Enver Ziya (2003). Fatih Özdemir – Atatürk’ten Düşünceler, 170. sayfa, Ankara: ODTÜ Yayıncılık

10 KASIM ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Türk’ü ölümden

O’dur kurtaran

O’dur yeniden

Türklüğü kuran

Bu memleketi

Cumhuriyeti

Atatürk etti

Bize armağan

Hasan Ali YÜCEL

ONSUZ

Ah işte duyuyorum mesut günler içinden

Sana “Sevimli yüzün asla solmasın” diyen

Bütün adınla dolu sevinç şarkıları…

– Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı!

Ah işte görüyorum seni gördüğüm günü

Altından, alkışlarla geçiyorsun bir tak’ın

O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın.

Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü…

Meğer görecekmişim bir sabah gidişini

İstanbul’un önünden son defa geçişini…

Bizler seninle nasıl, ah nasıl beraberdik

Bizler ki az sıkılsak “O başımızda” derdik

Nasıl yok bileceğiz, O güzel güneş yüzü

Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü…

Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı

Öğret bize yarabbi, ah O’nsuz yaşamayı…

Ziya Osman Saba

BİR RESİMDE ATATÜRK

İzmir’ e girişini Atatürk’ ün

Bir kahve duvarındaki resimde gördüm

Bir ılık güz öğlesinde

Şanlı haki urbası üzerinde

Koymuştu kılıcını içine kınının

Yürüyordu arasına sevgili halkının

Ayağında Anadolu’ dan getirdiği toz

Bir inanç gözlerinde tükenmez

Alabildiğine insan kalabalığı ardı

Bir aydınlık geleceğe bakıyordu

Işıktı sevinçti türküydü

Görseydiniz o resimde Atatürk’ ü

Sabahattin Kudret Aksal

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

Behçet NECATİGİL

SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce