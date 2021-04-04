Atatürk Evi’ne yok Keşkek Evi’ne var

Afyonkarahisar’da “Keşkek Evi” tartışma yarattı. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve askerlerinin karargahı olan İscehisar İlçesi’ndeki konak, çürümeye terk edildi. Pencere pervazları dökülen, duvarlarına yazılar yazılan ve ay–yıldız işlemeleri yok olmaya yüz tutan bina bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldi.

Başkomutan Meydan Muharebesi’nin planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yer olan Zafer Müzesi’ndeki restorasyonda üç yıldır adım atılmadı. Müze atıl halde bırakıldı. Afyonlular, tarihi binalara sahip çıkılması için yetkililere seslenirken, Şuhut’ta “Keşkek Evi” yapıldı.

‘KÜÇÜK BİR MALİYET’

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Keşkek” ikram edilecek olan ev için 1 milyon 218 bin 287 lira ödendiğini açıkladı, “Çok küçük bir maliyet” dedi. Keşkek Evi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlatıldı. Projenin maddi kaynağının ise Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden karşılandığı öğrenildi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal duruma şöyle tepki gösterdi:

“Sorun, keşkek değil; sorun bir tabak keşkek için bu kadar yüksek miktarlar ödeyip konak yapmak. Afyon’da bu kadar insan borcuyla yaşamaya çalışırken, gençlerimiz işsizken, çiftçiler icralık olmuşken bu israf neden? Zafer Müzesi bakımsızlıktan çürümeye, İscehisar Atatürk Evi yıkılmaya terk edilmişken bu miktarda para harcanıyor. Sorun, israf; sorun, savurganlık.”

‘AMACIMIZ İSTİHDAM’

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, 3 ay içerisinde açılacak olan Keşkek Evi için “Bu projeyle hem Şuhut keşkeğini tanıtacağız hem de 20 kadına istihdam yaratacağız. Amaç zaten bu” dedi.