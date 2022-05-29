Atatürk Havalimanı’ndaki tören öncesi dikkat çeken iddia

Kamuoyunun tepkisine rağmen imar planı değiştirilerek ve pistleri kırılarak millet bahçesine dönüştürülecek olan Atatürk Havalimanı’nda bugün fidan dikme töreni var. İstanbul içi ve dışında okul, belediye, kamu kurum ve kuruşlarında törene katılmak için öğrenci ve personele baskı yapıldığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

Pistleri kırılarak Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı’nda bugün saat 16.30’da fidan dikim töreni ve İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü kutlamaları

gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törene okullardan, kamu kurumlarından pek çok kişinin de katılması için emrivaki yapıldı.

NARİNLİ: KATILMAYIN

Birçok ilde kamu emekçilerine gönderilen mesajda törene katılmaları halinde pazartesi günü de idari izin verileceği, katılımın zorunlu olduğu bildirildi. Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli, hafta sonu böyle bir görevlendirme yapılamayacağını belirterek, kamu emekçilerine açılışa katılmama çağrısında bulundu.

CANDAN: HUKUKİ DESTEĞE HAZIRIZ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı yazılı açıklamayla memurlara etkinliğe katılmaları için baskı yapıldığını söyledi. Konuyla ilgili her gün şikayet ve başvuru geldiğini belirten Candan, kamu çalışanlarına “Kamu yararı olmayan hiçbir projenin açılışına katılmayın. Mimarlar Odası olarak her türlü hukuki desteğe hazırız” çağrısı yaptı.

ÖĞRENCİLER SERVİSLERLE TAŞINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı bir Anadolu lisesinde öğrencilere veli izin kağıdı dağıtıldı.

Bugün (Cuma) okul idaresine teslim edilmesi istenen izin kağıdının üzerinde, “29 Mayıs Pazar günü saat 13.30-17.30 saatleri arasında ‘Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikimi’ etkinliği için düzenlenecek olan geziye velisi bulunduğumuz ……..’nın katılmasına izin veriyorum” ifadeleri yer aldı. İzin kağıdının veliler tarafından doldurulup, imzalanması istendi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban özellikle Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumunda memurlara zorla etkinliğe götürülmek için baskı yapıldığını söyledi.

ADIGÜZEL: AKP’NİN GELDİĞİ SON NOKTA BU

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de bir memura gelen Whatsapp mesajını paylaşarak, şunları söyledi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yarın Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan millet bahçesi açılışı için kamu personelini seferber etmiş durumda. Milletin bile ilgi göstermediği millet bahçesini, millete hizmetle yükümlü memurları taşıyarak açacaklar. AKP’nin geldiği son nokta bu.

İLGEZDİ: BAKANLIĞIN GÖREVİ BU DEĞİL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de kendisine ulaşan şikayetleri paylaşarak, AKP’nin her etkinliğinde aynı durumun yaşandığını söyledi.

İlgezdi, “Memurlarımız artık, işten çıkarılmakla korkutularak miting meydanı doldurmaya zorlanmaktan bıktı usandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri illerden otobüs kaldırarak, kamu personelini zorla açılışa götürüyor. Üstelik, yol, konaklama ve bir gün de idari izin verilecek. AKP iktidarı yaptığı açılışlara, düzenlediği kongrelere gelmeyen partililerinin yerini, devletin memurlarıyla doldurmaktan artık vazgeçmelidir. Bakanlığın görevi çevreyi korumak, düzenli şehirleşme ve iklim çalışmaları yapmak, açılışlara kamu personeli taşımak değil!” dedi.

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