Atatürk Havalimanı’nın son halini gören vatandaş: Aynı Türkiye gibi

Mayıs ayında pistleri sökülmeye başlanan ve 2 milyar 127 milyon lira maliyetle millet bahçesine dönüştürülmesi planlanan Atatürk Havalimanı’nın son halini görüntüledik. Milyon dolarlık pistlerin yerinde yükselen beton yapılaşmayı kaydettiğimiz görüntüleri gören vatandaşlar ise manzaraya ‘İçler acısı’ diyerek tepki gösterdi.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

2023 yılında hizmete alınacağı belirtilen ve yapım maliyeti 2 milyar 127 milyon lira olan millet bahçesi projesini üstlenen müteahhit firma, Atatürk Havalimanı apronunda çalışmalarını hızlandırdı. Biz de havalimanının son durumunu yerinde inceledik…

Mayıs ayında pistlerin üzerine ilk önce kazı ve hafriyat makineleri girmiş ve milyon dolarlık pistleri kırmaya başlamıştı. Şu anda ise o pistlerin yerinde yapılaşma, betonlaşma başlamış durumda.

Havalimanının son halinin fotoğrafını gösterdiğimiz yurttaşlar ise tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“TÜRKİYE’Yİ DÜŞÜNEN BİR HÜKÜMET YOK”

Can Arıcıgil: “Çok yazık edilmiş bir durumda. Türkiye’deki en değerli havalimanlarından birisiydi burası… Burayı göz göre göre yıktılar. Halk çok üzülüyor bu duruma. Çünkü milyon dolarlık pistler yıkıldı. Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti’ni düşünen bir hükümet yok. Bu hükümetin bir an önce gitmesi gerekiyor. Bu doğrultuda seçimleri bekliyoruz. Seçimler geldiği zaman, geldikleri gibi gidecekler.”

“ZİYAN, İSRAF, EMEĞE SAYGISIZLIK”

Metin Terkoz: “Atatürk Havalimanı vakti zamanında dünyanın en iyi havalimanlarından biriydi. Yeni havalimanı, kar yağdığında çatıları çöken, fırtınalı havalarda uçakların tur atmak zorunda kaldığı bir havalimanı. Oysa Atatürk Havalimanı’nda bu tür sıkıntılar yaşanmıyordu. Kafalarına göre iş yapıyorlar. Bence orada bir ziyan var, israf var, emeğe saygısızlık var. Ben bir vatandaş olarak bu durumdan rahatsızım. Bazı şeylerin korunması gerekiyor.”

“ÜZÜLÜYORUZ”

Can Balkanlı: “Türkiyemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün adının yaşadığı, konum olarak da önemli bir yerde olan havalimanı bu hale getirmek çok saçma. Vatandaş olarak üzülüyorum. Ki yeni havalimanında da olumsuz hava koşulları nedeniyle kimi zaman uçakların oraya inemediğini, mecburen Atatürk Havalimanı’na iniş yaptığını biliyoruz. Havalimanının şu anki durumu içler acısı.”

“AYNI TÜRKİYE GİBİ…”

Özcan Kat: “Havalimanının bu görüntüsü, aynı Türkiye gibi çok üzücü…”

“İÇLER ACISI”

Bülent Bey: “Heba edilen bir havalimanı. Şu görüntü içler acısı. Havalimanının genişletilmesi yönündeki tadilata karşı değilim, aynı amaca yönelik çalışma olsa problem yok ama şu hali bence içler acısı.”

“BÖYLE TAHMİN ETMEMİŞTİM”

Melisa Hanım: “Şu an çok kötü bir halde… Çok kötü bir durumda. Böyle tahmin etmemiştim. Bence yeni bir havalimanına gerek yoktu, gereksiz buluyorum. Zaten burası her tarafa yakındı. Yeni bir havalimanına gerek yoktu.”

“YAZIK GÜNAH”

Mustafa Yıldırım: “Yazık günah. Bir sürü para harcanmış… Bu milli servet… Başka bir şekilde değerlendirilebilirdi.”

İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı paramparça İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı arazisinde yeni gelişme İlginizi Çekebilir ‘Atatürk Havalimanı’nda 1 milyar dolarlık kirli oyun’ İlginizi Çekebilir Gizli Atatürk Havalimanı ihalesinin sonucu açıklandı