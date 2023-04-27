Atatürk heykelinden Andımız’ı kaldırdılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu’nda Atatürk büstü bulunmaması üzerine harekete geçen CHP Boğazlıyan Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Sinan Budak, 2022 yılının Ekim ayında okul bahçesine üzerinde Andımız’ın bulunduğu bir Atatürk büstü yaptırdı.

Bir ay önce ise Atatürk büstünde yer alan Andımız kaldırılarak yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir…” sözleri konuldu.

“ANDIMIZ KİMİ RAHATSIZ ETTİ?”

Andımız’ın Atatürk büstünden kaldırılmasına CHP’den tepki geldi. Konuyla ilgili CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulu on yıl önce Boğazlıyan’da eğitime başlamıştır. Eğitime başladığı tarihten bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstü yapılmamıştır. Bunun üzerine Parti Belediye Meclis üyemiz Sinan Budak tarafından büst yaptırılmış ve ön yüzüne Andımız yazılmıştır.

* Andımız yazısı kimleri rahatsız ettiyse kısa zaman önce kaldırılıp, ön yüzüne farklı bir yazı yazılmıştır. Bunun üzerine Boğazlıyan Kaymakamlığı’na ilçe Başkanımız Ahmet Peker tarafından dilekçe yazılıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bilgi istenmiştir.

* Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği karşılıktan da anlaşıldığı üzere; Andımız’ın kaldırılması ile alakalı her hangi bir yasak olmadığı anlaşılmıştır. Başta da söylediğimiz gibi Andımız’da yazılan hangi ibare kimleri rahatsız etmektedir öğrenmek istiyoruz.”