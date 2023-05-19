Atatürk hiç pes etmedi

Atatürk 24 yaşındayken tek hedefi yüzbaşı olarak Rumeli’ye atanmaktı ama engelle karşılaştı.
Hapse atıldı. Suriye’ye sürüldü.
Atatürk 28 yaşındayken katıldığı cemiyetteki yanlışları düzeltmek istedi ama yaptırmadılar.
Suikast düzenlendi. Libya’ya sürüldü.
Atatürk 33 yaşındayken ülkesini kötü gidişattan korumaya çalıştı ama önünü kestiler.
Uzaklaştırılmak için Sofya’ya gönderildi.
Atatürk 36 yaşındayken ülkenin çöküşünü önlemek için raporlar yazdı ama dikkate alınmadı.
Ordudaki görevinden alındı.
Atatürk 37 yaşındayken veliaht şehzadeyi harekete geçirmek istedi ama veliaht dinlemedi.
Uzaklaştırılmak için cepheye gönderildi.
Atatürk 37 yaşındayken ülkesinin işgalini önlemek için görev talebinde bulundu ama vermediler.
Ordusu lağvedildi görevinden alındı.
Atatürk 37 yaşındayken işgalcilere teslim olan hükümetin gitmesini istedi ama padişah direndi.
Düşman, başkent İstanbul’u işgal etti.
Atatürk 37 yaşındayken halkı işgalcilere karşı uyandırmak için gazete çıkardı ama destek yoktu.
Gazete imkansızlık yüzünden kapandı.
Atatürk 38 yaşındayken halkı işgalcilere karşı örgütlemek için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
Rütbesi söküldü. Asi ilan edildi.
Atatürk 38 yaşındayken Meclis-i Mebusan’a başkan olup mücadeleyi yönetmek istedi ama yapmadılar.
Arkadaşları onu başkan seçmedi.
Atatürk 39 yaşındayken işgalci devletlere karşı savaştığı için devleti tarafından hedefe konuldu.
Hain ilan edildi. İdamına hükmedildi.
Atatürk 40’ında başkomutan, 41’inde kurtarıcı, 42’sinde kurucu cumhurbaşkanı oldu.
Engellemeler onu asla durdurmadı.