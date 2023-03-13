‘Atatürk’ ismi kaldırılmıştı, o stadyumu bakın kim yapmış

Elazığ’ın futbol tarihe tanıklık eden 49 yıllık Atatürk Stadı’nın yenilenmesi sonrası ismi değiştirildi. Daha önce Elazığ Atatürk Stadyumu olan ismin yerine Elazığ Stadyumu tabelası asıldı.

Gelen tepkiler sonrasında AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu” tabelasının sehven asıldığı ve “Atatürk Stadyumu” isminin tekrardan muhafaza edileceğini açıkladı.

Stada verilen isim tartışmaları devam ederken, stadın yapımının ise AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik’in kardeşi Yılmaz Tetik’in yönetim kurulu başkanı olduğu M.Y.S. Yol Yapı tarafından inşa edildiği ortaya çıktı.

AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, MYS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren

AKP’Lİ İSMİN KARDEŞİ YAPMIŞ

Elazığ’da 1974’ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeniden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti. Ancak yeni stada ‘Atatürk’ yerine ‘Elazığ Stadyumu’ ismi verildi.

2018’de yapım sözleşmesinin imzalandığı ve 2019 yılında yapımına başlanan stadın 128 milyon 368 bin liraya AKP Elazığ il yöneticisi Mustafa Tetik’in kardeşi Yılmaz Tetik’in yönetim kurulu başkanı olduğu M.Y.S. Yol Yapı’ya verildiği öğrenildi. Elazığ Stadyumu’nun yapım işi 2022 yılında tamamlanmıştı.