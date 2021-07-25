Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın

Sebebi henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kuru otlarda yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

SON DURUMU MANSUR YAVAŞ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangının son durumu hakkında paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yangın, OGM koordinasyonundaki söndürme çalışmalarına Ankara İtfaiyemizin de desteğiyle kontrol altına alındı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin fikri ve coğrafi miraslarını sonuna kadar koruyacağımızı hatırlatırım. Ankara #YeşilinBaşkenti olacak.” ifadelerini kullandı.

