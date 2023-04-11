54.4 F
Los Angeles
11 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAtatürk Orman Çiftliği’nde rezidansa geçit yok

Atatürk Orman Çiftliği’nde rezidansa geçit yok

Alaturka Online
Alaturka Online

Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği, Çimento Fabrikası alanında LİMAK’ın rezidans ve ticaret merkezi yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı. Yargı bilirkişi raporunu esas alarak söz konusu plan değişikliğini iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanları dokunulmazımız, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti olarak büyük emanetimiz. Ankara’nın imarı için AOÇ’de Atatürk tarafından kurulan endüstri mirası Çimento Fabrikası, özelleştirilip LİMAK’a satılmıştı. Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmanın bir ürünü olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği yaptı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu planların AOÇ’nin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağını, alanda konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini vurgulayarak, söz konusu planları iptal etti” dedi.

CANDAN: LİMAK SEN BAŞKA ÇİFTLİĞE

Candan, “Bu kararla bir kez daha mücadelemiz karşılığını buldu. Atatürk orman çiftliği alanları özgürleşene ve hak ettiği şekilde yönetilene kadar mücadelemiz devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği bizimdir LİMAK sen başka çiftliğe. Bu kararla haklılığımız yargı nezdinde bir kere daha tescil edilmiştir. Yargı bilirkişi raporunu esas alarak, Atatürk Orman Çiftliği alanlarına konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini ortaya koymuştur.

Çimento Fabrikası endüstri mirası olarak korunmalı, alan Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak ağaçlandırılmalıdır. Kamu yararı adına sevindirici olan bu karar, ranta açılan tahsislerle ve yollarla talan edilen tüm AOÇ alanları için emsal olmalıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışına ve AOÇ topraklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm baskılara rağmen, bilim ve teknikten aldığımız güçle Cumhuriyet değerlerini koruyacağız. Bu kararla haklılığımız yargı nezdinde bir kere daha tescil edilmiştir” dedi.

Gündem
Önceki haber
İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası 
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,441BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,507TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States