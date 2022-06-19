Atatürk posterini indiren sarıklı-cübbeli tutuklandı

Trabzon’da Atatürk posterini asılı olduğu yerden indirip buruşturarak yere atan ve polis tarafından yakalanan cübbeli-sarıklı iki kişiden biri tutuklandı.
Elif ÇAVUŞ / TRABZON
Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi’nde, üzerinde Atatürk bulunan Türk bayrağına saldırıp asılı olduğu yerden indirerek yere atan cübbeli ve sarıklı şahıslar, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
İfadeleri alındıktan sonra “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan V.E. tutuklanırken, yanında bulunan ve etrafı kontrol eden A.S isimli diğer zanlı yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.