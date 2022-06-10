Atatürk Stadı yıkılınca millet bahçesi unutuldu

AKP’li Giresun Belediyesi’nin Atatürk Stadyumu’ndaki millet bahçesi projesi başlamadan bitti. İhaleyi alan firmanın stadı yıkıp ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

İsmail AKDUMAN

AKP‘li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yerel seçimler öncesi vaat ettiği mega projeler arasında yer alan, 400 günde biteceği söylenen millet bahçesine hiç başlanmadı. İhaleyi alan firma Atatürk Stadyumu’nu yıktı, hurda malzemeleri alıp gitti. Millet bahçesi ihalesi 2021 yılı Temmuz ayında yapılmış, ihaleyi 28 milyon 420 bin liraya Olgun Gür İnşaat ve Öz Arel Elektrik İnşaat isimli iş ortaklığı kazanmıştı.

SABIKASI KABARIK

CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, yüklenici firmanın demirleri, hurdayı ve agrega malzemeleri alıp ortadan kaybolduğunu belirterek, alandaki tabeladan da Olgun Gür adlı firmanın adının silindiğine dikkat çekti.

Olgun Gür’ün Erzurum 2. Organize Sanayi Sitesi’nde yaptığı fabrikaların bir buçuk yılda yıkıldığını, tamir için devletin 11 milyon TL zarara uğratıldığını ifade etti. Buna rağmen firmanın korunduğunu dile getirerek, “Kahramanmaraş Elbistan’da TOKİ ihalesini alıp 130 işçiyi ortada bırakan firma. 43 milyon TL’lik Adana 5 Ocak Stadyumu’na millet bahçesi yapılması işinde bu firma var. Bu stadı da yıkıp hurdayı, agrega malzemesini aldıktan sonra inşaatı bırakıp gidiyor” dedi. Bektaş, firmanın Nisan ayında Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/192 sayılı dosyasıyla konkordato ilan ettiğini de ifade etti.

BIRAKTI AMA HURDA ALMADI

AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer ise projenin yapılacağını belirterek, “Bu firma bıraktı diye yapım işi duracak değil. İş başka bir firmaya verilir. Firmanın devleti zarara uğrattığı yolunda belgesi olan varsa ilgili makamlara şikayet edebilir. Hurdalar MKE’ye verilmiştir” dedi.