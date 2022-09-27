Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılacaktı, aynı şirket yine kaçtı

Giresun’da Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesi yarım kaldı. TOKİ tarafından yapılan ihaleyi alan firma, stadyumu yıktı ancak inşaata başlamadı. Yarım kalan projenin ikinci kez ihaleye çıkarıldığı açıklandı. Aynı firma, Adana Millet Bahçesi ihalesini de 43 milyon liraya alıp, stadyumu yıktıktan sonra yarım bırakmıştı.

İsmail AKDUMAN

Giresun’da Atatürk Stadyumu’nun yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılması için TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapım sözleşmesinin imzalanmasının ardından 2021 yılı Temmuz ayında yapılan ihaleyi, 28 milyon 420 bin liraya Olgun Gür İnşaat ve Öz Arel Elektrik İnşaat isimli iş ortaklığı kazandı.

Yer tesliminin yapılmasının ardından yüklenici firma, stadyumu yıkmaya başladı. İhaleye göre 24 bin 160 metrekarelik alana yapılacağı açıklanan ve 400 günde tamamlanarak 28 Kasım 2022 tarihinde teslim edilmesi beklenen Millet Bahçesi yarım kaldı.

Yaklaşık bir yıldır boş alanda hiç bir şey yapmayan firmanın, stadyumdan çıkan hurda malzemeleri de aldığı iddia edildi. Firma, Adana Millet Bahçesi ihalesini de 43 milyon liraya alıp, stadyumu yıktıktan sonra yarım bırakmıştı.

HURDA MALZEMELERİ ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Adana’dan sonra Giresun’da yapılması planlanan millet bahçesini de yarıda bırakan firmanın konkordato ilan ettiğini belirten CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş şunları söyledi:

“Firma önce Adana 5 Ocak Stadyumu’nun hurdasını, agrega malzemesini aldıktan sonra inşaatı bırakıp gidiyor. Aynı firma Giresun Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi ihalesini de alıyor. Ve burada da demirleri, hurdası, agrega malzemeleri alarak ortadan kayboluyor.

Daha sonra konkordato ilan ediyor. Aylardır boş ve hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bekleyen alanda Millet Bahçesi yapımı işinin 13 Ekim tarihinde tekrar ihaleye çıkacağını öğrendik.

Yeniden yapılacak ihaleyi alacak firmaların mali ve teknik yeterlilik durumları, daha önce yarım bıraktığı işlerin olup olmadığı gibi konularda bu kez olsun yetkililerden özenli ve devletin, halkın malını koruyan bir çalışma bekliyoruz.

Keza daha önce 28 milyon 420 bin lira bedelle ihale edilen projenin enflasyon nedeniyle daha yüksek maliyetlerle gerçekleştirilecek ve bedeli halkımızın sırtına yüklenecektir.

Bu firmaya ise idarece herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise iadesi için herhangi bir işlem başlatılıp başlatılmadığının da açıklanması gerekmektedir”

YENİ İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

AKP’li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise, belediye ait internet sitesinde yaptığı açıklamada, yüklenici firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle Millet Bahçesi’nin inşaatının yarım kaldığını açıkladı.

Şenlikoğlu, firma ile imzalanan sözleşmenin iptal edilmesinin ardından yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte projenin yeniden ihale edileceğini vurgulayarak, “Bu projemizin ihalesi yapılmış ve saha çalışmaları başlamıştı. Ancak yüklenici firmadan kaynaklanın sorun nedeniyle sözleşme iptal edilerek yapım durmuştu. Görüşmelerimiz ve takiplerimiz sonucu projenin yeni ihale tarihi belli oldu ve 13 Ekim 2022 günü yeniden ihaleye çıkacak. Giresun’umuza şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.