Atatürk Üniversitesi’nde yangın paniği

Atatürk Üniversitesi merkez yemekhanesinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Erzurum Valisi Okay Memiş, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına aldıklarını belireterek yapılan araştırmalar sonucu yaralı kimsenin olmadığını ifade etti.

Orhan BOZKURT

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin merkez yemekhanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlerin büyümesi sonucu gökyüzünü dumanlar sararken itfaiye ve AFAD ekipleri ile TOMA’ların müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına aldıklarını söylerken yapılan araştırmalar sonucu yaralı kimsenin olmadığını ifade etti.

“ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİK KİMSE YARALI DEĞİL”

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Memiş şöyle konuştu:

* Atatürk Üniversitesinin ana yemekhanesinde çatısında yangın çıktı. İlk başlarda küçük bir duman halindeyken bir anda alevler parladı ve tüm binaya yayıldı. Bugünde talihsizliğimiz rüzgarlı bir gün oldu.

* Yangının neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz ama önemli olan müdahalesidir. 112 ye gelen ihbardan sonra 6 dakika içerisinde ekiplerimiz yangına müdahale etmeye başladı. Emniyet birimlerimiz büyükşehir itfaiye ve AFAD ekiplerimiz birlikte hemen müdahalede bulundular.

* Araştırmalarımıza göre içeride hiçbir vatandaşımız yok hiç yaralı yok. Bu yönde çok iyi bir şekilde müdahale ettik. Burası Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden ve ailelerimiz hiç endişelenmesin hiç kimse yaralı değil.