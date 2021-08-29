Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü’nün 4’üncüsü düzenleniyor

Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü’nün bu yıl 4’üncüsü 30 Ağustos Pazartesi günü Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nden Dumlupınar Şehitliği’ne yapılacak. Yürüyüşe katılan vatandaşlara o dönemi daha yakından anlamaları amacıyla Kurtuluş Savaşı menüsü dağıtılacak. Menüde, mercimek çorbası, üzüm hoşafı, ekmek, çay ve su bulunuyor.

Kurtuluş Savaşı’nın gerçekleştiği topraklar olan Kocatepe ve Dumlupınar’da milli bilincin oluşması için düzenlenen Atatürk ve Dumlupınar Zafer Yürüyüşü’nün bu yıl ikincisi yapılacak.

Yürüyüş, 30 Ağustos Pazartesi günü sabah 07:00’de Dumlupınar Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği’nden başlayacak. Daha sonra saat 09:00’da 3 Tepeler Şehitliği’ne geçilecek. Yürüyüş Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Anıtı ve Atatürk Evi, Dumlupınar Kurtuluş Parkı’nden geçilerek Dumlupınar Şehitliği’nde son bulacak.

KURTULUŞ SAVAŞI MENÜSÜ DAĞITILACAK

Yürüyüş bitiminden sonra, Dumlupınar Şehitliği’nde resmi tören yapılacak ve Kurtuluş Savaşı yemek menüsünden sonra 14:30’da Zafertepeçalköy’de günün anlam ve önemine dair çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kurtuluş Savaşı menüsünde de o dönem askerlerin yediği mercimek çorbası, üzüm hoşafı, ekmek, çay ve su bulunuyor.

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