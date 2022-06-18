Atatürk ve İnönü’den 80 yıl sonra Kılıçdaroğlu, CHP lideri sıfatıyla İzmir Milli Kütüphanesi’nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milli Kütüphanesi’ni ziyaret ederek Şeref Anı Defteri’ni imzaladı. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’den 80 yıl sonra CHP Genel Başkanı sıfatıyla kütüphaneyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu deftere, “Bu kütüphanede gelecek kuşaklara devredeceğimiz bir hazine yatıyor” diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programının üçüncü gününde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’den 80 yıl sonra İzmir Milli Kütüphanesi’ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

“Milli” unvanı taşıyan tek sivil toplum kütüphanesi İzmir Milli Kütüphanesi’ne büyük ilgi gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşlik etti. 1912 yılında kurulan kütüphanede Türkiye’de basılan bütün yazılı ve basılı yayınların yanı sıra yaklaşık 1,5 milyon kitap, 4 bin civarında el yazması bulunuyor.

“HAZİNE YATIYOR”

Kütüphanenin 110’uncu yılı anısına şeref defterini imzalayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

* “Bu kütüphanede gelecek kuşaklara devredeceğimiz bir hazine yatıyor. Kütüphaneyi kuranlara bugününe kadar yaşatanlara minnet borçluyuz.”

Tarihi kütüphaneyi Mustafa Kemal Atatürk üç kez ziyaret etmiş, ardından CHP Genel Başkanı sıfatıyla son olarak 1942 yılında İsmet İnönü ziyaret etmişti.

110’uncu yıl anısına kitaplaştırılacak şeref defterinin içerisinde Kazım Karabekir’den, Sabahattin Ali’ye, Yahya Kemal’e kadar birçok değerli ismin notu yer alıyor.