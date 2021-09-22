Atatürk’e, adını taşıyan okulda saygısızlık

Konya’nın Ilgın ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda, Atatürk portreleri, İstiklal Marşı ve gençliğe hitabelerin okulun arka bahçesinde yerlere atılması tepki topladı.

Müslüm EVCİ

Konya’nın Ilgın İlçesindeki Atatürk İlkokulu’nun taşınması sırasında Atatürk portreleri, İstiklal Marşı ve Gençliğe hitabeleri okulun arka bahçesinde yerlere atılması tepkiye yol açtı. Okulun arka bahçesinde gelişi güzel yerlere atılan çerçevelere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ilgın İlçe Başkanı Mustafa Kozan, yetkililere çağrıda bulundu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Atatürk portreleri, İstiklal Marşı ve Gençliğe hitabelerini atan kişilerin belirlenip işlem yapılması çağrısında bulunan Kozan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burası Atatürk İlkokulu ve okulun arkası depo bölümü, okul anlamsız ve gereksiz bir şekilde taşındı. Binanın biri yeniydi ve sabahçı- öğlenci olarak hizmet verilebilirdi. Ama adı Atatürk ya.!! Bu resimleri eski binanın arkasından çektim. Atatürk resimleri, Andımız, İstiklal Marşı, Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri ve farklı resimler yerlerde gelişi güzel atılmış. Mülki amirimiz Kaymakam beyden, Milli Eğitim Müdürümüzden bu durumun araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı belirtiyorum”

“ÖZÜR DİLEDİLER”

Görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından okul müdür yardımcısının ilçe teşkilatını ziyaret ederek, yaşananlardan dolayı özür dilediğini söyleyen CHP’li Başkan Mustafa Kozan, “Sabahki Atatürk İlkokulu ile ilgili paylaşımım sonrası, sorumlu okul müdür yardımcısı öğretmen, İlçe Teşkilatımızı ziyaret etti ve okulun taşınma sürecinde olduğunu, tüm eşyaların Cansu Şimşek okuluna taşındığını, taşımacı firmanın dün eşyaları taşıdıktan sonra kalan malzemeleri bugün taşınmak üzere duvara istif edildiğini, bilinmeyen bir şekilde istif edilmiş olan eşyaların dağılmış olduğunu gördüklerini, ve hepsini toplayıp silip yeni okula götürdüklerini beyan ettiler. Müdür yardımcısı olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve deponun önündeki kör noktayı takip edemediğinden dolayı böyle nahoş bir durum olmasından ötürü özür dilediler. Yeni resimleri gösterdiler bizde gittik, temizlenmiş olduğunu her şeyin kaldırıldığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.

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