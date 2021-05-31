Atatürk’e hakaret eden imam YÖK Başkanı’nın kayınpederi

Ayasofya Camii’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diye lanet okuyan imam Mustafa Demirkan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın kayınpederi çıktı.

Ayasofya’da ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık’ Projesi’ kapsamında hafızlık elde eden 136 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski imamı Mustafa Demirkan, törende Ayasofya’nın müzeye çevrildiğini hatırlatarak, adını anmadan Atatürk için “Zalim ve kafir” diye hakaret etti.

Erdoğan gibi Rize Güneysulu olan Demirkan’ın YÖK Başkanı Saraç’ın kayınpederi olduğu anlaşıldı. Demirkan, geçen şubatta vefat eden dünürü Emin Saraç’ın cenaze namazını kıldırmıştı.

AK Partili bir yetkili, Erdoğan ile Demirkan’ın yakın arkadaş olduğunu vurgulayarak, “Arkadaşlıklarını bilmeyen yoktur. Çocukluktan beri dostturlar. Saraç ve Demirkan, Rize’ye gittikleri zaman Erdoğan’ın evinde kalırdı. Erdoğan, il başkanıyken Demirkan’ın camisine gider, sohbet ederlerdi” dedi.

Demirkan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı atamalarında etkili olduğunu iddia eden yetkili, “Diyanet’te iş yapmak isteyenlerin referansıdır” diye konuştu.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, İmam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği hakaret içerikli sözlere tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Akkaya, “Müslümanlar, saygı ve hoşgörü değerlerini yaşamak, yaşatmak ve yaşatmaya çalışmak ile yükümlüdür. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve bir değeri olduğu gibi herkesin de saygı duyması gereken bir şahsiyettir. Biz, kendisine taş atılırken bile beddua değil dua ile karşılık veren bir Peygamberin ümmetiyken Müslümanlar olarak söylediklerimize dikkat etmeli ve dikkat etmeyi tavsiye etmeliyiz” dedi.