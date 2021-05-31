Atatürk’e hakaret eden imama en güzel yanıt Bilecik’ten

Ayasofya Camisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda Atatürk’e ‘zalim ve kafir’ diye lanet okuyan imam Mustafa Demirkan’a tepki amacıyla CHP’li Bilecik Belediyesi tarafından, Bilecik’te cadde ve sokaklarda birçok binaya Atatürk ve Türk bayrakları asıldı.

Bilecik Belediyesi, cadde ve sokaklarla birlikte birçok binaya Atatürk ve Türk bayrakları astı. CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabından da imam Mustafa Demirkan’a tepki gösterdi.

“BU ZİHNİYETTE OLANLARI KINIYORUZ”

Başkan Şahin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

* Ayasofya Camii’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda Atatürk’e hakaret içerikli konuşma yapan İmam Mustafa Demirkıran ve bu zihniyette olanları kınıyoruz.

* Zalimle savaşan ve işgal ordularını memleketten kovan Mustafa Kemal Atatürk’e bu sıfatlarla saldırmak, gaflet, dâlâlet ve hâttâ hıyanettir.

* Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerinin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini ortadan kaldıramayacaktır.

* Yapılan bu çirkin davranışın karşısındayız ve şehrimizin dört bir yanını Atatürk ve Türk bayrakları ile donatıyoruz.

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