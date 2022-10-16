Atatürk’e hakaret edip, FETÖ’yü öven yurt müdürüne ADD’den tepki

Eskişehir’de sosyal medya hesaplarından Atatürk’e hakaret eden, FETÖ’yü öven ve 18 yaş altı evliliğin meşrulaştırılması içerikli paylaşımlarda bulunan Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru’ya bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği’nden geldi.

2020 yılı başında Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nden Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürlüğü’ne atanan müdür Fatih Özüdoğru’nun, 2012 ila 2019 yıllarında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmış ve Eskişehir’de CHP İl Başkanı Recep Taşel ve Zafer Partisi Eskişehir Gençlik Kolları yaptıkları basın açıklamaları ile tepkilerini dile getirerek, müdürün istifasını istemişlerdi.

Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru, 2012 ila 2019 yılları arasında sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımlar tepkilere neden olmuştu:

* Türkçe Olimpiyatlarının arkasındaki ekibe hayranlık duymamak mümkün değil. Allah yardımcıları olsun.

* Atatürk ilah değildir dedi diye bir kadını mahkum etmek… Adalet nerdesin? Bir taraftan zulüm 1453’te başladı diyenler, bir taraftan Abdülhamit Han için kızıl sultan diyenler, bir taraftan Hz. peygambere küfür edenler… Hepsi fikir özgürlüğü ama değil mi?

* Ne gelirse başımıza haksızlık karşısında Müslümanların suskunluğu yüzünden geliyor. Binlerce aile 18 yaş altı evlendi diye cinsel istismardan ağır hapis cezası alıyor. Fakat destek az. Kocalar hapiste, kadınlar dışarıda perişan, çocuklar baba diye ağlıyor. İstismar değil evlilik.

* Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekar.

* Atatürk olmasaydı babamız belli olmazdı diyenlere de ki: Annen böyle olursa baban tabi belli olmaz!

* Teyzeye sordum Suriyeliler vatandaş olur mu dedim. Cevaba bak; ‘Selanik’ten biri gelip senin Atan oluyor da, Halep’ten gelen niye vatandaşın olmuyor’ dedi. Sustum…

* Laiklik elden gidiyormuş. Gitsin. Cehennemin dibine kadar yolu var.

* Atatürk’ü sevmiyorum diyorum. Bu ülkeyi Atatürk kurtardı diyorlar. Bu ülke batmıyordu ki zaten ne güzel Osmanlı yönetiyordu. Ya da saçmalama olmasaydıyla başlıyorlar. Sanki Atatürk bir yerlerini yırta yırta savaşarak aldı bu toprakları. Bir Şahinbey, bir Şehitkamil, bir sütçü imam vb, olmadığı için mi bu kadar ağzınızda atam atam, ya da ne kadar çabuk unuttunuz ecdadınızı Fatih Sultan Hanı, Abdülhamid Hanı, Sultan Süleyman Hanı! Anlamadığım kim Ata, 600 yıl dünyanın yarısı kadarını yöneten Osmanlı ecdadımı yoksa daha yüzyıl bile olmamış cumhuriyeti kuran insan mı?

* Organizasyonda emeği geçen başta muhterem hoca efendi olmak üzere herkesten Allah razı olsun.



“MÜKAFAT OLARAK ESKİŞEHİR’E TAYİN EDİLİYOR”

Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru’nun paylaşımlarına tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, “Bu hain, Afyonkarahisar Şuhut’da Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda müdür olarak görev yaparken sosyal medya üzerinden, Atatürk’e ve annesine ağza alınmayacak, alçakça paylaşımlarda bulunuyor. Bu kişi, kamu görevlisi olmasına rağmen görevden alınmıyor ve cezalandırılmıyor. Aksine, ödül olarak Eskişehir’e tayin ediliyor. Şu anda da, Cumhuriyet kenti Eskişehir’imizde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı, Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda, müdür olarak görev yapmaktadır” dedi.

“HUKUK KARŞISINDA HESAP VERECEKLER”

Eskişehir halkının, cumhuriyete ve Atasına bağlı bir kent olduğunu ve böyle alçakça saldırıları asla kabul etmeyeceğini ifade edep Taşar şunları söyledi:

“Yetkilileri, buradan uyarıyoruz. Kurtarıcımız ve kurucumuz Atatürk’e çirkince saldıran bu kişi hakkında derhal soruşturma açın ve görevden açığa alın. Bu kişinin, gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci yurdunda müdür olarak değil, herhangi bir kamu görevlisi dahi olması kabul edilemez.

Bu kişi, Eskişehir’e ödül olarak mı? tayin edildi. Açıklanmasını istiyoruz. Biliniz ki, bu hainin alçakça saldırılarına göz yummak, onu aklamak. Bu çirkinliklere, adiliklere ortak olmaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi olarak, Atatürk’ümüze yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor ve gerekli hukuksal sürecin takipçisi olacağımızı buradan açıklıyoruz. Bu çirkin saldırının sahibi ve göz yumanlar hukuk karşısında kesinlikle hesap vereceklerdir.”

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