Atatürk’e lanet okuyan imama tepki: İskilipli Atıf’ı bile aratmıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı cuma günü Ayasofya Camisi’nde düzenlenen programdaki konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’e isim vermeden lanet okuyan Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan’a tepkiler dinmiyor.

“İSKİLİPLİ ATIF’I ARATMIYORLAR”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yapılan hakareti sosyal medya hesabından eleştirerek, “Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ediliyor ve ‘Cumhurbaşkanı’ dinliyor. Dinleme, gereğini hemen yap! Bu nasıl bir kin, bu nasıl bir nefret? Bunlar Atatürk ve milli mücadele düşmanı İskilipli Atıf’ı bile aratmıyorlar” ifadeleriyle tepki gösterdi.

NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun icazet aldığı Ayasofya Camisi’nde düzenlenen hafızlık töreninde, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, “Bu ve bu gibi mabetler (Ayasofya Camisi) mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilimiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften ezan-ı muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevirildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun…Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadeleriyle Ayasofya’yı müzeye çevirenleri hedef almıştı.

İlginizi Çekebilir Erdoğan’ın katıldığı Ayasofya töreninde bir kez daha Atatürk’e lanet okunduİlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Kimlerin damarlarında kafir ve zalim kanı akar, vatansever Sütçü İmam’dan beri çok iyi biliriz