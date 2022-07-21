Atatürk’ten miras kalan iki tarihi yapıyı ‘Tadilata aldık’ dediler tam 5 yıldır bitirmediler

Atatürkçü Düşünce Derneği, restorasyon gerekçesiyle ziyarete kapatılan Atatürk Müze Köşkü ve Ankara Palas’ın peşine düştü. “Yapıların akıbeti konusunda endişeliyiz” dedi.

Sözcü İstanbul

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 5 yıl önce tadilata alınan Atatürk Müze Köşkü ve Ankara Palas’ın akıbeti konusunda kaygılandıklarını açıkladı. Cumhuriyet dönemi eserlerinden Ankara’daki Marmara Köşkü, Çubuk Baraj Gazinosu, İller Bankası, Etibank Binası başta olmak üzere tarihi, kültürel, mimari ve manevi değere sahip birçok yapının yıkıldığı hatırlatan ADD yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Köşkü içerisinde bulunan Atatürk Müze Köşkü adı ile anılan bu mütavazı evin, bitiş süresi bir türlü söylenmeyen restorasyon çalışmaları öne sürülerek yıllardır ziyarete kapalı tutulması endişelerimizi artırmaktadır. Aynı durum Ankara Palas için de söz konusudur” dedi.

BU DURUM KABUL EDİLEMEZ

Mart 2022’de iki yapının yetkililerinden bilgi istendiği belirten ADD, “Her iki kurum cevaplarını yazılı olarak iletmek yerine sözlü vermeyi tercih etmiştir. Bunun üzerine yeniden yazılı yanıt talep edilmiş ve e-posta alınmıştır. Atatürk Müze Köşkü yetkilileri tadilatın 2022 Haziran ayı sonuna doğru biteceğini, Ankara Palas yetkilileri ise tadilatın halen devam ettiğini ve bittiğinde internet sitelerinden duyuracaklarını belirtmişlerdir. Bu yazılı yanıtlardan 4 ay sonra, son durumu yazılı olarak tekrar sormamız üzerine yine tadilatların devam ettiği belirtilmiştir” bilgisini verdi.

Atatürk’ten miras bu iki yapının 5 yıldır tadilat bahanesiyle ziyarete kapalı tutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden ADD, “Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı manevi değeri yüksek her iki Cumhuriyet eserinin tadilatlarının ivedilikle tamamlanıp halkımızın ziyaretine açılmasını bekliyoruz” dedi.