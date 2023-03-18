‘Atatürk’ün adı sehven silindi’ denilmişti… Skandal olayla ilgili yeni gelişme

49 yıllık ‘Elazığ Atatürk Stadyumu’ndaki yenileme çalışmaları sonrasında ismindeki Atatürk silindi.

Elazığ’da 1974’ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeninden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti, ancak yeni stada Atatürk yerine “Elazığ Stadyumu” ismi verildi.

Kamuoyunda tepkilerin yükselmesinin ardından ‘Atatürk’ isminin sehven eklenmediği belirtilse de bu konuda bir düzeltme yapılmadığı öğrenildi.

İL MÜDÜRÜ SKANDAL OLAYLA İLGİLİ SESSİZ KALMIŞTI

Stadyumdan ‘Atatürk’ isminin kaldırılıp ‘Elazığ Stadyumu’ tabelasının asılmasına ilişkin telefonla görüştüğümüz Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, “Stadyumda alakalı biz tüm çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı inşallah yapıp şehrimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Diğer konuların tamamı devlet büyüklerimizin vereceği kararlar bu konularla alakalı benim söyleyecek herhangi bir sözüm yok” demekle yetinmişti.

AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. Eski ismi muhafaza edilecektir” demişti. Ancak, bu açıklamaya rağmen tabelaya Atatürk isminin eklenmediği ortaya çıktı.

SKANDAL OLAYLA İLGİLİ İDARİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Skandal olayla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, stadyuma “Atatürk” isminin tekrar eklenmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’yla görüştü. Kasapğlu’ya görüşen Erol, şöyle konuştu:

*Elazığ’da spor tarihimize tanıklık eden ve ülkemizin kurucusu olan Atatürk’ün isminin silinmesi olayı sonrasında malumunuz kamuoyunda büyük bir tepki oluşmuştu.

*Skandal olayla ilgili dün Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu beyle görüşerek yeni inşa edilen stadyumumuzun isminden Atatürk isminin kaldırılmasıyla ilgili gelen tepkileri ve Atatürk isminin tekrar stada verilmesinin doğru olacağını ifade ettim.

*Sayın bakanımız da bir stada ve spor tesisine isim vermekle ilgili yönetmeliğin olduğunu ve komisyon kararınca verilmesi gerektiğini belirtti.

*Elazığ stadyumunun yalnızca bir stattan ibaret olmadığını ve bir spor kompleksinin açılış töreni olmadan önce isim değerlendirmesi yapılacağını söyledi.

*Şuanda stada asılan Elazığ stadyumu tabelasının stadın adı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve bu tabeladan bu ismin en kısa sürede kapatılarak konuyla ilgili idare sürecin yürütüleceğini söyledi.

*Sayın bakanımızın bu sorunun çözümüne ilişkin göstermiş olduğu samimiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum.

*Atatürkçü ve devletçi olan Elazığ’da spor tarihine tanıklık eden Elazığ Atatürk stadyumunda yapılan bu çirkinliği düzeltmek için sürecin takipçisi olacağımızı ve en kısa sürede Atatürk isminin tekrardan stadyum tabelasına yazılması için bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isterim.