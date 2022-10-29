Atatürk’ün bu sözlerini mahir olan anlar

Ulu Önder Atatürk 29 Ekim 1923’te kurduğu cumhuriyeti, “Cumhuriyet namuslu faziletli insanlar yetiştirir” diye anlatmıştı. Belli ki hâlâ anlamayanlar var… Biz de lügatimizi, alfabemizi ve dilimizi kullanarak Atatürk’ün düşünce setini sunuyoruz.

HERKESE

Cumhuriyetimiz öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık… İcabında müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız.

GENÇLERE

Ey yükselen yeni nesil; gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.

SİYASİLERE

Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır.

ORDUYA

Ordumuz Türk birliğinin, Türk vatanseverliğinin, Türk topraklarının güvencesidir.

BASKICILARA

Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir.

ÖĞRETMENLERE

Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

CUMHURİYETİ SEVMEYENLERE

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Türk Milleti’nin karakterine en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

TÜRKİYE’YE

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.