Atatürk’ün karargahı bakımsızlıktan yıkılıyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçesi’ne bağlı Konarı Köyü’nde 1860 yılında yapılan, Kurtuluş Savaşı’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün karargah olarak kullandığı konağın hali yürekleri burktu. Atatürk ve Mehmetçiğin karargahı olan konak, bakımsızlık nedeniyle yıkılma noktasına geldi.

Bölgeye gidip inceleme yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Konak perişan halde. Restorasyon için muhtar ve köylüler çalmadık kapı bırakmamışlar, adeta çırpınıyorlar. Yetkililere ve Kültür ve Turizm Bakanı’na sesleniyorum, bu tarihi kültür mirasımızı restore edin ve gelecek nesillerimize taşıyın” dedi.

161 yıllık konak için yetkililere çağrıda bulunan Konarı Köyü Muhtarı Mevlüt Demir ise şöyle konuştu: “Bu konak bölgemizde Osmanlı’dan kalan tek miras. Dedelerimizin bize anlattığına göre Türk askeri 1922 yılında buradan ayrılarak Afyon’u kurtarıyorlar. Burası tadilat yapılmazsa yıkılır.”